Здоровье Федосеевой-Шукшиной подкосилось после скандала с Алибасовым из-за квартиры

Москва, 1 мая. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о резком ухудшении здоровья 81-летней актрисы из-за затянувшегося конфликта с Бари Алибасовым из-за квартиры.

Как сообщает «Собеседник», ранее актриса узнала, что лишилась принадлежавшей ей квартиры в Новой Москве. По словам артистки, она не была в курсе того, что «подарила» жилье Алибасову в сентябре прошлого года, а тот переписал недвижимость на своего водителя Сергея Моцаря.

По словам адвоката Юлии Вербицкой, Федосеева-Шукшина «пытается прийти в себя после заявлений Алибасова о том, что теперь все «его, его, его».

«Для актрисы это абсолютный шок! Она ожидала от мужа защиты. Но только сейчас поняла, с чем столкнулась на самом деле. На здоровье Лидии Николаевны все эти передряги сказались не лучшим образом — она слегла. У нее поднялся сахар, упало давление, пришлось обращаться к помощи медиков», — сообщила адвокат.

По мнению Вербицкой, в двух договорах дарения есть «признаки недействительности». Если суд удовлетворит требования, квартира актрисы в Новой Москве на первом этапе будет изъята у Моцаря и возвращена Алибасову. После этого Федосеева-Шукшина «продолжит судиться с мужем».

Адвокат выразила надежду, что супруги смогут прийти к соглашению, и квартира будет возвращена актрисе.

«Это будет красивое и достойное окончание громкой истории», – резюмировала она.

Отметим, что ранее Шукшины скандалили из-за квартиры в Петербурге. Лидия Федосеева-Шукшина оставила ее в наследство внучке, однако и эту квартиру девушка продала. Из-за этого вдова режиссера даже судилась с Анной Шукшиной, но проиграла суд. Сама Анна рассказывала, что из-за этого инцидента ее тетя Ольга Шукшина писала ей письма с угрозами и требованиями «вернуть квартиру бабушке».