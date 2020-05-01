Бабкину выписали из больницы после госпитализации с пневмонией

Москва, 1 мая. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выписана из больницы. Ранее 70-летняя певица была госпитализирована с пневмонией и введена в медикаментозную кому.

О своем выздоровлении Бабкина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Певица отметила, что ей удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и профессионализму наших врачей.

«Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», — написала Бабкина.

Она также отметила, что в настоящее время находится дома. Бабкина сказала слова благодарности семье, друзьями и коллегам, «заботу которых она чувствовала каждый день».

«В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и руководителю московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну», — написала певица.

Напомним, что в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, однако медики диагностировали у нее серьезную пневмонию. Вскоре стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому. 14 апреля концертный директор Бабкиной Сергей Горох сообщал, что певица уже в сознании, в стабильном состоянии.

В конце апреля впервые вышла на связь из больничной палаты. Она связалась по телефону с сыном, а также концертным директором своего театра. По словам последнего, артистку больше всего интересовал день рождения пятилетней внучки, текущие дела в театре и парад Победы, пишет «Газета.ru».