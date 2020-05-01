Захарова вызвала Навального на дебаты

Москва, 1 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала скандального блогера Алексея Навального на дебаты.

Ранее в выпуске «Навальный Live» блогер в критической манере прокомментировал высказывания Захаровой в интервью журналисту Михаил Зыгарю.

После этого на своей странице в Facebook Захарова поинтересовалась у Навального, готов ли он к личному разговору.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова.

Вскоре блогер ответил представителю МИД в своем микроблоге в Twitter, коротко написав: «Да запросто».

«1 мая 2020 прямой разговор», — дописала позднее свой пост Захарова.

Отметим, ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что Навальный создает фейковые профсоюзы в целях политической борьбы, чем вредит реальным защитникам прав трудящихся. По словам парламентария, основной площадкой для работы либеральных профсоюзов остаются соцсети и за свои публикации они могут быть привлечены к ответственности как распространители фейков. Вострецов подчеркнул, что «они не решают проблемы, а только усугубляют их».