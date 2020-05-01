Скворцова заявила, что страна практически была на плато по коронавирусу

Москва, 1 мая. В течение последних недель Россия находилась практически на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Как поясняет руководитель ведомства, на сегодняшний день россиянам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции.

«По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале.

Также было отмечено, что, судя по опыту распространения коронавируса в других странах, выход на плато еще не гарантирует устойчивость. В это время возможны колебания в числе заразившихся.

Говоря о распространении заболевания, Скворцова упомянула предстоящие майские праздники. Глава ФМБА отметила, на время отдыха необходимо минимизировать социальные контакты и постараться общаться только с членами семьи.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, потому что жители России устали от режима самоизоляции, сообщает «Газета.ru».

Тем временем в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах России задействованы более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и спецтехники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.