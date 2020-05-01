Сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по позициям в районе Кунейтры

Дамаск, 1 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ракетных ударов по позициям Сирии в районе провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно информации радиостанции Sham.fm, в пятницу израильская сторона выпустила пять ракет. Огонь велся с территории Голанских высот. В результате обстрела ряду объектов инфраструктуры нанесен материальны урон. О пострадавших и погибших не сообщается.

Напомним, это не первый удар армии Израиля по территории Сирии. В конце апреля после очередной ракетной атаки в окрестностях Дамаска погибли местные мирных жителей. Авиация нанесла удар из воздушного пространства Ливана в 4.55 по местному времени (совпадает с московским). Вероятно, что для авианалета вновь были задействованы новейшие истребители F-35I, которые на низкой высоте вышли на позицию для удара.