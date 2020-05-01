Ubisoft показала новый Assassin’s Creed в эпохе викингов

Москва, 1 мая. Французская компания Ubisoft в пятницу анонсировала выход новой игры Assassin's Creed – Valhalla. Очередная часть экшена будет посвящена викингу по имени Эйвор.

Теперь игроки получат возможность возводить поселения, охотиться, совершать набеги на крепости, а также заключать союзы. Судя по трейлеру игры, размещенному на официальном YouTube-канале Ubisoft, в этот раз события будут происходить на территории Англии IX века, которая подвержена постоянным набегам викингов. В настоящий момент на игру открыт предзаказ. Assassin's Creed – Valhalla будет доступна для покупки 31 декабря 2020 года.

«Сыграйте за викинга по имени Эйвор, которого с самого детства готовили стать бесстрашным воином. Вам предстоит повести свой клан из безжизненной ледяной Норвегии, чтобы обрести новый дом на плодородных землях Англии IX века», — рассказали разработчики.

Напомним, ранее стало известно, что киностудия Disney хочет снять ремейк фильма 2016 года по играм серии Assassin's Creed. Предполагается, что фильм переснят, поэтому в новой картине не будет Майкла Фассбендера. Пока неизвестно, выйдет кино на большой экран или будет доступно на стриминговой платформе Disney+.

Последний фильм «Кредо убийцы» вышел в 2016 году. Тогда при общем бюджете в $125 млн кинокартина собрала в прокате только $240 млн, пишет «Газета.ru».