Доктор Мясников рассказал, что поможет России победить коронавирус

Москва, 30 апреля. Главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников призвал россиян в майские праздники вести себя разумно, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он напомнил о необходимости оставаться дома ради стариков и больных. Видеообращение доктора опубликовано на его странице Instagram.

«Давайте вести себя разумно», — призывает россиян доктор Мясников.

По его словам, «если завтра мы начудим», то следующая вспышка коронавируса выпадет на День Победы. Чтобы не испортить праздник, необходимо оставаться дома.

«У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня COVID в основном косит стариков и больных, то есть слабых и беззащитных. Давайте ради них все-таки досидим. Столько уж терпели, осталось недолго», — подчеркнул он.

Вечером в четверг сообщалось, что в Москве за сутки скончались 47 пациентов, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом общее число летальных случаев в столице составило 658.

Во всем мире коронавирус диагностирован у более чем 3,2 млн человек, скончались более 232 тыс. пациентов. В России число летальных случаев перевалило за тысячу.

В минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Кроме того, В подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, сообщает телеканал RT.