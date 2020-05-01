Постпред РФ заявил о двойных стандартах ОЗХО при расследовании инцидентов в Сирии

Гаага, 1 мая. В постпредстве РФ заявили, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии.

Соответствующее заявление было сделано российскими дипломатами после публикации ОЗХО очередного доклада, посвященного возможному применению химического оружия в сирийской провинции Алеппо. В дипмиссии отметили, что авторы данного документа попросту попытались «возложить на Сирию, а также Россию ответственность за проволочки с установлением картины произошедшего».

При этом отмечается, что в ОЗХО не удосужились проинформировать всех членов организации о том, что еще в январе 2019 года получили в Дамаске все относящиеся к делу материалы.

«Утаивание техсекретариатом ОЗХО этих важных обстоятельств объясняется тем соображением, что виновниками применения химоружия в Алеппо в ноябре 2018 года являются, скорее всего, боевики сирийской вооруженной оппозиции, которым сочувствуют США и их западные союзники», — приводит ТАСС слова российских дипломатов.

Как считают в дипмиссии, по этой причине техсекретариат ранее также не проявлял заинтересованности в разбирательстве. При этом отмечается, что члены ОЗХО активно участвовали тогда, когда имели место химические инсценировки.

Напомним, доклад ОЗХО о ситуации с химоружием в Сирии сформирован с нарушением принципов ведения расследований, заложенных по конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.