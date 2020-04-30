Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Москва, 30 апреля. Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель. Несоблюдение режима самоизоляции может спровоцировать новую волну инфицирования, что приведет к ужесточению ограничительных мер, заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

В эфире телеканала «Россия 1» Петриков констатировал, что пока меньше пациентов с коронавирусом не становится, а значит нельзя расслабляться.

«Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать. Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще», — отметил он.

Петриков призвал соблюдать режим самоизоляции и помнить о медработниках, которые заболевают и умирают, и у которых тоже есть семьи.

Специалист добавил, что особенностью коронавируса является скорость изменения заболевания: человек чувствует себя хорошо, но буквально за один день его состояние может ухудшиться.

«Заражение легких, которое возникает при этой инфекции, в первую очередь, связано с нарушением циркуляции крови в легких, образованием микротромбов, поражения клеток, которые выстилают сосуды», — заявил он.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые нашли новое средство от коронавируса. Антитела, выработанные ламами, могут блокировать коронавирус нового типа. Такой результат получила международная группа ученых. Тестирование препарата показало, что антитела следует вводить в организм человека в виде прививки. Средство будет эффективным, если сделать это за месяц до инфицирования.

Отметим, в минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.