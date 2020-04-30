Аббас Джума считает, что ПНС Ливии неспособно на политическое урегулирование кризиса

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии окончательно доказало свою недоговороспособность и отсутствие как таковой власти на оккупированных боевиками территориях своим отказом соблюдать перемирие в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума.

Таким образом эксперт прокомментировал решение ПНС Ливии игнорировать режим прекращения огня в месяц Рамадан, предложенный ранее представителями дипломатии Европейского союза. Отказ «правительства» Файеза Сарраджа и его боевиков незаконных вооруженных формирований также осудил глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА), бригадный генерал Халид Махджуб. Он подчеркнул, что террористы ПНС продолжат совершать нападения на ливийские города. Об этом сообщило издание Sky News Arabia.

По словам представителя командования ливийской армии, террористы ПНС не собирались прекращать атаки на позиции ЛНА и мирное население Ливии. Стоит отметить, что ранее триполитанский режим Файеза Сарраджа официально отказался от перемирия на период священного для мусульман месяца Рамадан, несмотря на то, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара в одностороннем порядке прекращают ведение боевых действий. О введении режима прекращения огня сообщил накануне спикер ЛНА, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Это в очередной раз доказывает, что Правительство национального согласия недоговороспособно. Файез Саррадж отверг предложение Халифы Хафтара заморозить конфликт. По словам главаря ПНС, он Хафтару не доверяет, якобы тот не выполняет своих обещаний и «постоянно нарушает» договоренности. На самом же деле, мы прекрасно знаем, что, несмотря на международные форматы и что на определенных этапах мировое сообщество пыталось как-то урегулировать ситуацию (в Ливии. — Прим. ФАН), выступить гарантом. Однако нелегитимное и не имеющее ни юридической, ни фактической силы в регионе «правительство» Файеза Сарраджа продолжало удерживать свои позиции при помощи боевиков. Это является единственным для Сарраджа вариантом удержаться в своем кресле, то есть, кормить неподконтрольные ему группировки, такие как RADA и прочие, деньгами, которые ПНС зарабатывает за счет нефти — это нефтяные деньги. Эти бандформирования уже чувствуют себя хозяевами Триполи, они делят власть, делят ресурсы, территории и инфраструктуру. И куда не ткни, мы там реальной власти ПНС не увидим — исключительно какие-то полевые командиры бородатые и сомнительные личности, связанные с криминалом. Недавно Хафтар обо всем этом рассказал, заявив, что договариваться с этими ребятами нельзя, а сегодня мы это увидели на практике, когда им было предложено перемирие, а они отказываются и говорят, что продолжат «вести борьбу», — констатировал Аббас Джума.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило заявление одного из главарей вооруженных бандформирований ПНС Ливии Насера Аммара, который назвал идею введения перемирия в месяц Рамадан «предательством крови мучеников», отметив, что боевики, захватившие Триполи, продолжат атаки на позиции ливийской армии, несмотря на призыв представителей Евросоюза и глав дипломатии Италии, Франции и Германии прекратить кровопролитие в североафриканской стране.