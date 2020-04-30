Разведка США заявила, что COVID-19 не был создан искусственно

Вашингтон, 30 апреля. Разведывательные службы США пришли к выводу, что новый тип коронавируса не был создан человеком или генетически модифицирован. Об этом сообщает американское агентство Associated Press со ссылкой офис директора национальной разведки США.

Отмечается, что разведывательное сообщество также согласно с широким научным консенсусом, что вирус не был создан искусственно. Однако при этом говорится, что специалисты продолжат изучать версию о том, что заболевание распространилось по миру из-за инцидента в военной лаборатории в китайском городе Ухань.

«Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка заболевания от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане», — говорится в сообщении.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слух, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был некий сотрудник уханьской лаборатории, заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена никакими доказательствами.

При этом в Китае считают, что к созданию нового типа коронавируса причастны Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина, в частности, бывший эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона пять лет назад.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что что американские специалисты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение смертоносного вируса.