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Экономист Гутенев поддержал предложенные Мишустиным меры поддержки бизнеса и граждан

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Экономист Гутенев поддержал предложенные Мишустиным меры поддержки бизнеса и граждан
Скептически настроенные эксперты не правы, когда называют позицию правительства РФ «избыточно выжидательной» — в условиях, когда до окончания эпидемии коронавируса еще далеко, не ясно, какие именно отрасли экономики пострадают больше всего, а потому рациональные действия председателя кабинета министров Михаила Мишустина полностью соответствуют вызовам сегодняшнего дня. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новые меры поддержки бизнеса и граждан, анонсированные 30 апреля премьер-министром страны. Глава правительства объявил о выделении 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков, 30 миллиардов — на решение проблем обманутых дольщиков. Малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов, а на пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 миллиарда рублей. 15 миллиардов рублей из бюджета получит Фонд развития промышленности.

«Докапиталиция данного фонда — очень правильный шаг, но мне кажется, что ее объемы на данный момент недостаточны, — считает Гутенев. — Уверен, впоследствии правительством будут выделены дополнительные средства — по моим оценкам, до конца года должно быть потрачено до 40 миллиардов рублей. Отмечу, что Денис Мантуров (министр промышленности и торговли Российской Федерации. — Прим. ФАН) очень оперативно отреагировал на вызовы, которые возникли в связи с недостаточностью на территории страны медицинских масок, дезинфекторов — и практически все заседания Фонда развития промышленности были посвящены восполнению дефицита столь необходимых сейчас товаров».

Экономист Гутенев поддержал предложенные Мишустиным меры поддержки бизнеса и граждан

Парламентарий назвал «абсолютно рациональным подходом» компенсацию затрат данного фонда на развитие «мононаправления», которым, по его словам, является индустрия создания защитных средств. Вместе с тем, продолжил депутат, большие сомнения вызывает целесообразность предоставления финансовой помощи микрофинансовым организациям.

«На мой весьма предвзятый взгляд, их деятельность, учитывая кабальные проценты, под которые они дают деньги в долг, сродни ростовщичеству», — убежден собеседник ФАН. 

Гутенев поддержал выдачу средств на поддержку застройщиков и обманутых дольщиков — по его словам, необходимо «расшивать» старые проблемы.

«И в этой связи выделение ресурсов для подобных целей (в том числе и на создание «маневренного» жилого фонда, получаемого путем выкупа площадей в построенных зданиях) будет способствовать укреплению строительной отрасли, которая, как известно, является локомотивом для производителей строительных материалов, металлоконструкций, листового оборудования и многого другого. Это автоматически позволит сохранить десятки и сотни тысяч рабочих мест», — уверен депутат.

Экономист Гутенев поддержал предложенные Мишустиным меры поддержки бизнеса и граждан

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