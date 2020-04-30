Экономист Гутенев поддержал предложенные Мишустиным меры поддержки бизнеса и граждан



Скептически настроенные эксперты не правы, когда называют позицию правительства РФ «избыточно выжидательной» — в условиях, когда до окончания эпидемии коронавируса еще далеко, не ясно, какие именно отрасли экономики пострадают больше всего, а потому рациональные действия председателя кабинета министров Михаила Мишустина полностью соответствуют вызовам сегодняшнего дня. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новые меры поддержки бизнеса и граждан, анонсированные 30 апреля премьер-министром страны. Глава правительства объявил о выделении 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков, 30 миллиардов — на решение проблем обманутых дольщиков. Малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов, а на пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 миллиарда рублей. 15 миллиардов рублей из бюджета получит Фонд развития промышленности.

«Докапиталиция данного фонда — очень правильный шаг, но мне кажется, что ее объемы на данный момент недостаточны, — считает Гутенев. — Уверен, впоследствии правительством будут выделены дополнительные средства — по моим оценкам, до конца года должно быть потрачено до 40 миллиардов рублей. Отмечу, что Денис Мантуров (министр промышленности и торговли Российской Федерации. — Прим. ФАН) очень оперативно отреагировал на вызовы, которые возникли в связи с недостаточностью на территории страны медицинских масок, дезинфекторов — и практически все заседания Фонда развития промышленности были посвящены восполнению дефицита столь необходимых сейчас товаров».

Парламентарий назвал «абсолютно рациональным подходом» компенсацию затрат данного фонда на развитие «мононаправления», которым, по его словам, является индустрия создания защитных средств. Вместе с тем, продолжил депутат, большие сомнения вызывает целесообразность предоставления финансовой помощи микрофинансовым организациям.

«На мой весьма предвзятый взгляд, их деятельность, учитывая кабальные проценты, под которые они дают деньги в долг, сродни ростовщичеству», — убежден собеседник ФАН.

Гутенев поддержал выдачу средств на поддержку застройщиков и обманутых дольщиков — по его словам, необходимо «расшивать» старые проблемы.