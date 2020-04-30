Разоряющиеся испанские фермеры просят отменить санкции против России

Мадрид, 30 апреля. Находящиеся на грани разорения испанские фермеры обратились к России за помощью. Аграрии выступают за возобновление экспорта испанских продуктов сельскохозяйственного производства. Соответствующее обращение было размещено на сайте Союза фермеров и скотоводов автономного сообщества Эстремадура.

Союз просит власти Испании обсудить с партнерами по ЕС вопрос возобновления экспорта сельхозпродуктов на российский рынок.

В организации отметили, что после введения санкций против России большую часть фруктов они экспортируют в страны ЕС. Остальное удавалось продавать за счет 80 млн туристов, посещающих страну каждый год. Однако из-за пандемии коронавируса поток туристов прекратился, из-за чего фермеры оказались на грани разорения.

«Производители Испании и Эстремадура разоряются из-за того, что они не могут продать фрукты. Те из нас, кто не является политиками, понимают, что мы должны оставить прошлые ссоры в стороне и подписать новое торговое соглашение между США и Россией, которое пойдет на пользу обоим странам», — говорится в заявлении Союза.

Союз Эстремадура направил письмо российскому послу в Испании с просьбой изучить возможные меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы в ближайшие месяцы испанские фрукты могли попасть на российские прилавки.

«Также мы попросили министра сельского хозяйства Испании выдвинуть предложение о возобновлении прерванной торговли сельскохозяйственной продукцией с Россией», — говорится в сообщении.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия ввела ответные контрсанкции, согласно которым введен запрет на импорта в РФ из некоторых стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Отметим, что Испания является одной из наиболее пострадавших стран ЕС от коронавируса. Как передавала «Газета.ру» 30 апреля, за сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 268 человек. Всего жертвами COVID-19 в Испании стали 24 543 человека. Антирекорд по смертности в был зарегистрирован 1 апреля — за сутки скончались 950 человек.