Москва, 30 апреля. Коронавирусная инфекция диагностирована у 173 сотрудников предприятий Роскосмоса. Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«Всего заболевших — 173, выздоровевших — 16, умерших — шесть», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты провели исследование, по итогам которого было установлено, что причиной распространения заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.