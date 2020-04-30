Террористы в Сирии открыли огонь по трем населенным пунктам в провинции Идлиб

Идлиб, 30 апреля. Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в Сирии обстреляли три населенных пункта в провинции Идлиб в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Серакиб, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщили в ЦПВС.

В Центре по примирению добавили, что в рамках реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, состоялось очередное совместное с турецкими военными патрулирование в провинции Хасака.

Также состоялось седьмое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации, связывающей города Алеппо и Латакию. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Беспилотники прикрывали колонну с воздуха.

Российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Дейр-эз-Зор. Воздушное патрулирование проведено силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.