Польский дипломат занимался пропагандой Восточного партнерства в вузах России. ФАН-ТВ

Студенты Петербургского государственного экономического университета, как и все, уже около месяца находятся на удаленном обучении, но одну из лекций, которая была еще в декабре прошлого года, забыть не могут до сих пор.

Директор Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши Ян Хофмокль практически напросился в университет со своей лекцией о пользе Восточного партнерства. Но услышанное студентов шокировало — однобокая пропаганда и навязанное субъективное мнение дипломата.

«Ян Хофмокль рассказывал о том, что такое Восточное партнерство и перспективы его развития. Не совсем понравилось то, что сама суть этого партнерства, на мой взгляд, направлена, на то, чтобы помешать нашей стране России осуществлять свои программы, проекты и реализовывать свои цели, задачи выполнять стратегические геополитические цели в постсоветском пространстве», — уверен Илья Намаконов, студент 4 курса СПбГЭУ.

По мнению студента, сама концепция Восточного партнерства заключается в том, чтобы страны-соседи из бывшего СНГ окончательно оторвались от России, а дружественные отношения были испорчены. Преподаватели и не подозревали какую информацию на самом деле будет вливать в молодые головы Хофмокль.

«Они приезжают нас сюда учить и лечить. Мы за то, чтобы они давали нам какие-то идеи обсуждать, но когда нам навязывают идеи, я считаю это некорректно и неприемлемо», — говорит Александр Марков, заведующий кафедрой международных отношений СПбГЭУ.

Лекция в университете была далеко не единственной антироссийской пропагандой польского дипломата перед российской аудиторией.

В мае прошлого года Хофмокль выступал в ФГБУН «Институте Европы Российской академии наук» в Москве. Но что самое интересное — польское консульство играло в этом не последнюю роль.

В прошлом году Восточное партнерство отметило свое десятилетие. Изначально оно появилось как польская инициатива, но сам проект принадлежит Европейскому союзу. Основой целью было развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР, среди них: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Одним словом, союз тех, кто пока не дотягивает до вступления в ЕС, и кому Брюссель не может предоставить перспективу членства в ближайшие годы.

России тоже предлагали вступить в Восточное партнерство, однако Москва сочла это предложение унизительным. Российские эксперты сходятся во мнении, что проект скрывает антироссийские геополитические амбиции. И на самом деле главная цель — вытеснить Россию на пути энергоснабжения Европы.

«Уже стало совершенно очевидно то, что Восточное партнерство стало использоваться как инструмент для политического давления формирования некой платформы, я не могу сказать однозначно антироссийской, но консолидацией бывших стран, входивших в СССР, для того, чтобы противопоставить их России. <…> Все разговоры о Восточном партнерстве и вовлечения туда России на сегодняшний день заморожены. Это не является приоритетом ни для России, ни для ЕС», — считает Игорь Костиков, доктор экономических наук, профессор.

«Я отрицательно отношусь, когда мы идеологическую сферу, сферу образования, тем более высшего образования, отдаем в чужие руки и вводим там чужие стандарты. У России своя история, у России свой взгляд на мировую и свою собственную историю, у России свои представления о будущем и трактовке истории. Поэтому тот, кто владеет умами молодежи, тот владеет будущим страны», — рассуждает Леонид Крутаков, политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России.

Куда еще направится Хофмокль со своими лекциями и изысканиями предсказать сложно, но по крайне мере в Петербургский государственный экономический университет его, скорее всего, больше не пустят.