Москва, 30 апреля. В Московской области сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для лечения пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы такое количество денег и ресурсов направили на покупку средств индивидуальной защиты и лекарств, что сейчас у нас не недельный запас, а практически месячный», — отметил глава Московской области.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В РФ зафиксировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более тысячи человек скончались. 11 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.