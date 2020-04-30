Минпросвещения рассматривает вопрос об аттестации девятиклассников без экзамена

Москва, 30 апреля. Министерство просвещения РФ рассматривает вопрос о проведении аттестации выпускников девятых классов без экзамена. Предполагается, что документ об образовании смогут выдавать на основе итоговых оценок. Однако на сегодняшний день окончательного решения по данному вопросу нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как пояснил глава ведомства, в настоящее время данный вопрос находится на обсуждении.

«Я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем окончательное решение», — сказал он в эфире телеканала ОТР.

Ранее стало известно, что в российских колледжах и техникумах из-за ситуации с коронавирусом защиты выпускных квалификационных работ и госэкзаменов могут пройти в дистанционном формате. Если же защиту практическую часть выпускной работы студента невозможно провести в онлайн-формате, она оценивается по решению вуза на основе промежуточной аттестации, пишет «Газета.ru».

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая уведомили ВОЗ в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в городе Ухань. Вирус быстро распространился за пределы КНР, поразив большинство стран мира. На данный момент наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.