В Москве за сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом

Москва, 30 апреля. За сутки в Москве скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом общее число летальных случаев в столице составило 658.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы. Он подчеркнул, что Москва прошла еще только четверть пути в борьбе с COVID-19 и основное противостояние с пандемией еще впереди, передавала «Газета.ру». По его словам, в городе в среднем в неделю фиксируется 70% прироста больных с коронавирусом и пневмонией.

Собянин подчеркнул, что решение о снятии режима самоизоляции в столице может быть принято после майских праздников, но только в случае развития позитивной динамики по коронавирусу.

Во всем мире коронавирус диагностирован у более чем 3,2 млн человек, скончались более 232 тыс. пациентов. В России число летальных случаев перевалило за тысячу.

Отметим, в минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.