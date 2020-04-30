Ученые нашли новое средство от коронавируса

Москва, 30 апреля. Антитела, выработанные ламами, могут блокировать коронавирус нового типа. Такой результат получила международная группа ученых, сообщает журнал Cell.

Известно, что для попадания в клетки человеческого организма, вирус SARS-CoV-2 использует специальный белок. Исследователи решили разработать препарат для блокировки этого механизма. Новое средство было получено в результате соединения двух типов антител, полученных от лам.

«Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2», — пояснил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.

Тестирование препарата показало, что антитела следует вводить в организм человека в виде прививки. Средство будет эффективным, если сделать это за месяц до инфицирования.

Кроме того, антитела лам можно применять для предотвращения осложнений у уже заразившихся пациентов.

Медики полагают, что открытое средство можно использовать для защиты от инфекции лиц, находящихся в зоне риска, то есть пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Примечательно, что работу над созданием нового препарата ученые начали еще в 2016 году. Тогда ученые ставили целью найти средство от вирусов SARS-CoV-1 и MERS-CoV, которые близки к возбудителю пневмонии COVID-19.