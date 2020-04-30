Собянин назвал условия для снятия ограничительных мер в Москве

Москва, 30 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос об отмене ограничений в столице будет рассмотрен по итогам майских праздников. По его словам, снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией станет главным критерием при рассмотрении о снятии карантинных мер.

«Я надеюсь, что после праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые будут необходимы», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 227 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.