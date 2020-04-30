Главврач больницы в Коммунарке назвал самое надежное средство против коронавируса

Москва, 30 апреля. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках.

«Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, которые с детства ждал и любил. Сидим дома — это самое надежное средство избежать болезни», — отметил он.

Медик заявил, что развитие эпидемиологической ситуации после майских праздников трудно предугадать, однако соблюдение карантина по-прежнему является лучшим способом оградить себя и окружающих от опасной инфекции.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продлил выходные до 12 мая. После этой даты, если в России наметится нисходящий тренд заболеваемости, можно будет постепенно ослаблять ограничительные меры. С такой позицией согласна представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, ближайшие две недели покажут, как сложится ситуация. Вуйнович также отметила довольно низкий уровень смертности от коронавируса по сравнению с другими странами. Она объяснила это хорошим уровнем организации медицинской помощи в стране. Представитель ВОЗ также предсказала спад эпидемии в первой половине мая, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.