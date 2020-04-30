МИД РФ выразил обеспокоенность развитием событий на сирийско-турецкой границе

Москва, 30 апреля. Москва с обеспокоенностью воспринимает периодические вспышки напряженности в Сирии на границе с Турцией, на территориях, которые сейчас контролирует Анкара, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в центре города Африн взорвалась заминированная автоцистерна с горючим. Ведомство возложило ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). В результате взрыва, по последним данным, погибли 40 мирных жителей, еще столько же получили ранения.

В МИД РФ решительно осудили теракты, жертвами которых становятся мирные жители.

«В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН. С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что инцидент произошел на территории Сирии, и данная территория «в конечном счете, должна вернуться под контроль Дамаска».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что появилась уточненная информация о последствиях взрыва, прогремевшего в Африне. Источники сообщали, что турецкие власти приняли решение о закрытии въезда в город на неопределенный период.

В свою очередь «Демократические силы Сирии» (SDF) утверждают, что вина за взрыв лежит на ВС Турции и их союзниках. Об этом заявил глава формирования Мазлум Абди на своей странице в Twitter. Кроме того, о своей непричастности к теракту заявила группировка Отряды народной самообороны (YPG). Спикер формирования Нури Махмуд утверждал, что все обвинения в адрес YPG являются ложными.