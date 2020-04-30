Генерал-майор Макарук заявил, что РФ помешает продвижению США в Арктике при помощи авиации

Москва, 30 апреля. Минобороны РФ планирует увеличить протяженность взлетно-посадочной полосы на военной базе «Нагурская», которая расположена на острове Земля Александры.

По данным пресс-службы Северного флота ВМФ РФ увеличение длины полосы позволит принимать все типы летательных аппаратов, в том числе тяжелые дальние бомбардировщики.

Член президиума организации «Офицеры России» Генерал-майор Михаил Макарук прокомментировал планы Северного флота ВМФ РФ. По его словам, увеличение длины взлетно-посадочной полосы на военной базе «Нагурская» является важным фактором, так как США в настоящее время США пытаются реализовать свои милитаристские планы в Арктическом регионе, передает «ПолитЭксперт».

«Этот комплекс мероприятий нам необходим, особенно в ситуации, когда американцы вынашивают планы использовать северное направление в случае военного кризиса и начала боевых действий. Мы даже немного опаздываем с этим. Но на данном этапе уже предпринимаются все возможные действия и учитывается комплекс угроз северного направления», — заявил Макарук.

Стоит отметить, что ранее посол США в Дании Карла Сэндс заявила, что Вашингтон планирует выделить Гренландии «экономическую помощь» для противодействия растущему влиянию России в Арктике. Планы США вызвали негативную реакцию со стороны властей Дании, которые выразили уверенность, что действия Вашингтона «переходят черту».