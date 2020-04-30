Пользователи заподозрили Бузову в романе с Киркоровым

Москва, 30 апреля. Певица Ольга Бузова выложила фотографию с Филиппом Киркоровом и поздравила короля российской эстрады с днем рождения.

«Мой друг, мой король, мой Филипп! Я счастлива, что могу иметь возможность лично всегда тебе говорить, как я тебя люблю, ценю и уважаю. Обожаю эти наши часовые разговоры по телефону и голосовые в WhatsApp. Спасибо за поддержку и любовь, которую ты даришь!» — пишет певица в Instagram.

Бузова на снимке получилась настолько томной, а слова поздравления — настолько страстными, что поклонники тут же заподозрили наличие тайного романа, о котором не догадывается парень Бузовой — блогер Давид Манукян.

«Куда Дава пропал?», «Бузова встречается с Киркоровым?», «Король и королева», «А Давид не ревнует?» — пишут в комментариях.

Ранее Бузова поделилась подробностями отношений с Давидом Манукяном. В интервью блогеру Марьяне Ро телеведущая рассказала, что ей повезло с новым спутником. Кроме того, она раскрыла, как называет своего возлюбленного.

Манукян на момент знакомства с Бузовой уже был достаточно успешным блогером, однако зарабатывал гораздо меньше избранницы. Поэтому Давиду пришлось выкручиваться разными способами, чтобы делать девушке дорогие подарки. Эта самоотверженность блогера и покорила Ольгу Бузову.