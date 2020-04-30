COVID-19 подтвержден у 1140 военнослужащих в вузах Минобороны

Москва, 30 апреля. 1140 военнослужащих, курсантов и слушателей, обучающихся в военных высших учебных заведениях Министерства обороны РФ оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным, предоставленным в информационном бюллютене, на данный момент в госпиталях Минобороны проходят лечение 413 человек. В изоляторах по месту службы лечатся 600 человек. В лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения 13 человек, на дому изолированы еще 114. Вылечились двое.

«Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отмечают в военном ведомстве.

Вместе с тем, тесты на коронавирус у 283 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений также показали положительный результат. На сегодняшний день подавляющее число больных лечится в госпиталях и домах отдыха Минобороны. Выздороветь удалось одному человек.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился досрочно завершить учебный год в военных вузах и довузовских заведениях МО РФ. Отмечается, что несмотря на это учебная программа этого года будет выполнена полностью.

Сегодня Минобороны РФ открыло шесть новых медицинских центров, строительство которых велось по поручению президента России. При этом медучреждения в Нижнем Новгороде и Одинцове были сданы ранее и активно принимают граждан, инфицированных коронавирусом.