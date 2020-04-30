Телезрители не оценили репортаж Малахова с дня рождения Киркорова на самоизоляции

Москва, 30 апреля. Король эстрады Филипп Киркоров отпраздновал свой 53-й день рождения на самоизоляции. Ведущий Андрей Малахов посвятил этому целый выпуск своего шоу «Прямой эфир», однако телезрители не оценили репортаж.

Исполнитель был вынужден воздержаться от пышных празднований из-за карантина, отметив день рождения с близкими в своем особняке. Таким образом певец не стал нарушать режим самоизоляции, но при этом принял Малахова и его съемочную группу, передает «Экономика сегодня».

Поп-король встретил телеведущего в своем традиционно ярком образе. Стразами была покрыта даже его защитная маска.

В разговоре с Малаховым Киркоров рассказал, что строго соблюдает самоизоляцию из-за большой опасности заражения. Исполнитель планирует «отгулять все праздники» после эпидемии, когда угроза инфицирования исчезнет. Именно по причине эпидемиологической угрозы он отпраздновал свое 53-летие в окружении детей, помощников и домашних животных.

Большинство телезрителей отреагировали на новый выпуск «Прямого эфира» крайне негативно, заметив, что ТВ уделяет слишком много внимания роскошной жизни звезд в условиях пандемии. Досталось и самому Киркорову – его раскритиковали за чрезмерное количество украшений и аксессуаров.