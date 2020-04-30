Крымский политолог: стратегия Путина уберегла Россию от краха в медицине и экономике

На фоне пандемии коронавируса западные элиты пытаются перенаправить растущее недовольство населения своих стран от себя на представителей других государств, которые якобы еще хуже справляются со свалившимися на них неприятностями. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал материал американской газеты The Washington Post, в котором журналисты якобы «уличают» президента РФ Владимира Путина в том, что тот совершил «две грубейшие ошибки», которые стали причиной «беспрецедентного вызова» его власти.

Первой из них, по версии издания, стала ценовая война на рынке нефти, которую Саудовской Аравии «объявил» российский лидер. The Washington Post делает вывод, что, стремясь опосредованно разрушить индустрию сланцевой нефти в США, Путин «нечаянно» обрушил экономику собственной страны.

Однако это совсем не так: Джаралла сделал ретроспективу событий и объяснил, что экономическая ситуация в мире была такова, что у президента РФ был выбор только между «плохим» и «очень плохим» сценарием на нефтяном рынке (либо немного уступить сейчас и выиграть потом, либо слегка поправить положение сегодня — и позже сильно об этом пожалеть).

«Схватка между членами ОПЕК+ состоялась лишь потому, что действовавшая система соглашений между ними начинала вредить России, — считает эксперт. — Стратегически было очевидно, что линия США была направлена на вытеснение своих конкурентов (в первую очередь, нашей страны) с самого престижного и дорогого рынка сбыта «черного золота» — Европы. В ОПЕК же РФ хоть и воспринимали как партнера, но далеко не как союзника, с которым можно согласовывать свои действия».

Таким образом, продолжил политолог, в ответ на несогласие российской стороны на уменьшение объемов добычи (что при неучастии США было бы ошибочно и в долгосрочной перспективе нанесло бы ущерб всем участникам ОПЕК+), саудиты начали продавать свое национальное достояние по бросовым ценам в условиях минимального спроса на него. Однако твердость и непреклонность Путина в итоге привели к тому, что Соединенные Штаты фактически начали участвовать в сделке с ОПЕК, которую до этого вообще не признавали.

«Произошло это весьма завуалировано и элегантно, за счет якобы помощи дружественной американцев Мексике, которая являясь участником ОПЕК+, отказалась выполнять договоренности о снижении добычи «черного золота». США взяли на себя обязательства своего южного соседа и, таким образом, фактически начали участвовать в сделке», — объяснил Джаралла.

Заявления же о том, что Россия в результате разыгранной ею комбинации, потеряла намного больше, чем если бы этого не делала, являются, по мнению собеседника ФАН, грубым передергиванием фактов.

«На самом деле Путин сыграл, как всегда, тактически верно и рискованно — выбрать лучший вариант действий было попросту невозможно. Расчет российских участников сделки оказался верным: мы видим, что к соглашению вернулись, в нем фактически задействованы Соединенные Штаты, и теперь все страны заинтересованы в том, чтобы вернуться к определенной стабильности на этом рынке», — заявил эксперт.

Что же касается экономических последствий, то они, по его словам, в любом случае должны были наступить — вопрос только в том, когда и в каких масштабах это бы произошло.

Второй ошибкой президента РФ, как заверяет нас The Washington Post, стала якобы его «недооценка» пандемии коронавируса: журналисты издания обвинили Путина в халатном отношении к наступавшей болезни. По мнению Джараллы, этот тезис западного СМИ вообще не выдерживает никакой критики.

«Российское руководство в этом плане сыграло блестяще, — убежден политолог. — После посещения главой государства больницы в Коммунарке (которая вызвала в обществе ассоциации с приходом Наполеона Бонапарта в чумные бараки во время его египетской кампании), стало ясно, что Путин взял ситуацию под свой полный контроль. Были подробно изучены ошибки других стран и сделаны необходимые организационные выводы. Благодаря им сегодня в России есть все необходимое для борьбы с эпидемией».

Эксперт объяснил, зачем такое влиятельное СМИ, как The Washington Post, выражающее интересы американского истеблишмента, начало «копать» под российского лидера. По его мнению, все дело в том, как обстоит ситуация с коронавирусом в самих Соединенных Штатах: здравоохранение там, конечно, превосходное, но только для тех, кто в состоянии за него заплатить, в результате чего жертв COVID-19 объединяет их низкий социальный статус.

«Таким образом, сильно начинает расти напряжение в обществе и недовольство властями, — считает собеседник ФАН. — А западные элиты в подобных случаях действуют всегда одинаково: с помощью СМИ пытаются доказать своему населению, что где-то есть еще хуже. поэтому и случилась эта циничная и спланированная информационная атака на Путина».

Напомним, по состоянию на 30 апреля всего в мире выявлен 3 095 261 случай заболевания COVID-19. При этом 969 722 человека вылечились, а 226 716 погибли. Число заболевших в России — 106 498 (11 619 выздоровели, 1 073 скончались).