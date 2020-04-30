Эксперт рассказал об отработанной тактике «Газпрома» на случай кризиса

Москва, 30 апреля. «Газпром» ожидает падение спроса на газ и, как следствие, снижение выручки. Согласно прогнозу компании, экспорт голубого топлива сократится на 16,4% (до 166 млрд кубометров), а стоимость упадет на 37% (до 133 долларов за тысячу кубов).

Однако, по словам заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, вызванные коронавирусом экономические проблемы не смогут загнать российского газового гиганта в тупик. У компании есть отработанная тактика на случай кризиса.

Когда экспортные показатели снижаются, «Газпром» начинает оптимизировать свою деятельность: избавляться от малоэффективных программ и более рационально распределять расходы. Финансирование одних проектов будет заморожено, другие — вовсе будут отменены. Однако это не касается перспективных направлений, они будут развиваться и дальше.

Гривач также выразил уверенность, что вызванный коронавирусом кризис не скажется на проекте «Северный поток — 2».

«Проект приоритетный, он рассчитывался на эксплуатацию в следующие 50 лет, так что нынешние цены на мировом рынке и волатильность в расчет не берутся. Кроме того, строительство давно прошло точку невозврата – вложены миллиарды долларов, в том числе европейскими инвесторами», — пояснил специалист «Экономике сегодня».

Ранее сообщалось, что завершить строительство «Северного потока — 2» может российский корабль-трубоукладчик «Академик Черский», однако для этого он должен быть модернизирован.

