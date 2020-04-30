Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

Москва, 30 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, обратился к россиянам, призвав их оставаться дома.

«Я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер выразил уверенность, что COVID-19 удастся победить. Он заверил россиян, что власти предпринимают для этого «все необходимые шаги», а дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни зависит от дисциплины каждого.

«Берегите себя и своих близких», — попросил Мишустин.

Ранее в четверг Мишустин объявил, что заболел COVID-19, передавала «Газета.ру». Он сообщил президенту Владимиру Путину, что вынужден уйти на самоизоляцию, но правительство продолжит работу в штатном режиме. После чиновник предложил исполнять обязанности премьера первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Путин поддержал эту кандидатуру, пожелал Мишустину выздоровления и попросил обязательно позвонить ему из больницы.

Чуть позже глава государства подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.