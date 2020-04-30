ВМС Дании встретили «Академика Черского» по пути в Калининград

Москва, 30 апреля. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно закончить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», по пути в Калининград встретили ВМС Дании, а также шведский вертолет. Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов Myshiptracking и Marinetraffic.

В среду от берегов Португалии до пролива Скагеррак судно сопровождал буксир Северного флота «Николай Чикер». После корабль ВМФ России направился на север, а трубоукладчик продолжил путь в Балтийское море. В четверг утром у пролива Каттегат «Академик Черский» был взят на сопровождение российским буксиром «СБ-123».

Однако вскоре интерес к российскому судну проявили вооруженные силы иностранных государств. Через час к трубоукладчику подошел океанский патрульный корабль Королевских военно-морских сил Дании P252. На протяжении трех часов иностранцы двигались вслед за «Академиком Черским» на расстоянии 10 миль.

В 10.00 к российскому трубоукладчику и буксиру Балтийского флота приблизился вертолет поисково-спасательный вертолет FFK STC 139, принадлежащий Шведской морской авиации. Облетев «СБ-123» и «Академика Черского» вертолет взял курс на шведский город Гетеборг.

На данный момент российское судно-трубоукладчик продолжает движение в Калининград. К точке назначение «Академик Черский» прибудет 3 мая, сообщает издание EurAsia Daily.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в связи с развитием «Северного потока — 2». Теперь под ограничительные меры попадают иностранные компании, задействованные в строительстве. Из-за этого датская фирма, которая должна была заняться укладкой труб на морском участке, вышла из проекта.

Судном, способным достроить российский газопровод, называется «Академик Черский». Технические свойства корабля позволяют ему проводить предписанную работу, хотя изначально он для нее не создавался. Установить необходимое для строительства оборудование можно в Калининграде, и начать работы уже летом.

«Академик Черский» в начале февраля покинул порт Находка и отправился в Сингапур. Затем судно неоднократно меняло курс: сначала на Шри-Ланку, потом — в сторону египетского Порт-Саида, а затем — на Находку, пишет «Газета.ru».