Эксперты назвали шесть самых полезных видов зелени

Москва, 30 апреля. Эксперты назвали шесть растений, которые обладают наибольшим количеством витаминов и полезных веществ.

По словам экспертов, свежие молодые побеги этих зеленых растений должен иметь на своей грядке каждый российский огородник. Так всем огородникам следует высаживать листовой салат «Лолло росса». Данное растение обладает низкой калорийностью, а также оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердце и выводит из организма токсины.

Также специалисты рекомендуют высаживать салат «Айсберг», который обладает большим содержанием витаминов А, В, С.

Кроме того, все огородники должны иметь на своих грядках рукколу, которая содержит витамины А, В, С, Е и К. Также в рукколе содержатся каротиноиды, железо, калий, фосфор, магний, цинк и марганец. Еще одним полезным растением является укроп, который содержит витамины группы А, В, Е, РР.

Также огородникам следует обратить внимание на петрушку, так как она содержит калий, натрий, фосфор, цинк, магний и железо. Замыкает список сельдерей, который обладает большим количеством витаминов, редких кислот и растительного белка.

Ранее британские медики назвали витамин, который следует принимать в период самоизоляции. Специалисты Общественного здравоохранения Великобритании рекомендуют увеличить потребление витамина D, так как это позволит компенсировать нехватку солнечного света. По их данным, витамин D позволит организму лучше усваивать кальций и фосфаты, которые поддерживают здоровье костей, зубов и мышц.