Фармаколог назвал главные «мишени» коронавируса в человеческом организме

Москва, 30 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 при попадании в человеческий организм в первую очередь поражает эритроциты. Об этом рассказал фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Медик подчеркнул, что инфицирование коронавирусом нового типа стоит рассматривать как системный процесс. Он объяснил, какие части тела подвергаются болезнетворному влиянию.

«Я считаю, на первом месте эритроциты, на втором эндотелии сосудов, на третьем месте, безусловно, легкие, на четвертом — эпителии кишечника. Это означает, что мишеней много», — отметил Эдигер.

По его словам, от лечения больных пневмонией COVID-19 существующими антивирусными препаратами стоит отказаться, поскольку они показали свою неэффективность против коронавируса.

Кроме того, Эдигер заявил, что восстановление легких после выздоровления может затянуться до 12 месяцев.

«Но этот период восстановления должен быть под врачебным управлением», — резюмировал доктор.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая уведомили ВОЗ в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в городе Ухань. Вирус быстро распространился за пределы КНР, поразив большинство стран мира. На данный момент наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.