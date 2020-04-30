Обнаженная девушка попала в кадр во время эфира женатого испанского журналиста

Москва, 30 апреля. Практически полностью обнаженная девушка попала в кадр во время прямого эфира женатого испанского журналиста Альфонсо Мерлоса. Мужчина из-за самоизоляции вел эфир из дома. Ролик опубликован на Youtube и вызвал широкое обсуждение в Сети.

По данным испанских СМИ, ситуация приобрела особую неловкость из-за того, что появившаяся в кадре девушка — не жена журналиста. Пользователи быстро вычислили, что это его коллега по журналистскому цеху — телеведущая Алексия Ривас. Собеседник Мерлоса был поражен увиденным, застыв с открытым ртом.

Таблоиды выяснили, что журналист сейчас живет раздельно со своей супругой. После появления видео в Интернете Мерлос принес извинения своей супруге, отметив при этом, что не считает, что сделал что-то плохое.

На странице журналиста в Instagram стали появляться гневные записи. Многие пользователи обратили внимание на то, что появление телеведущей в доме журналиста означает, что те не соблюдают карантин, введенный на всей территории страны из-за пандемии коронавируса. Напомним, что Испания являет одной из наиболее сильно пострадавших стран в Европе.

«Ты мне понравился, но после того, что ты сделал, твоя репутация равна нулю», — пишет пользователь под ником japaje71.

«Я надеюсь, что вы получите штраф… Вы должны быть примером. Я не видела своего сына уже 40 дней. И ты делаешь то, что хочешь. Какой позор», — добавила guapamarbella.

Отметим, это далеко не первый провал во время прямого эфира. Днем ранее сообщалось, что корреспондент американского канала ABC Уилл Рив вышел в эфир популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка» без штанов. Сначала часть тела журналиста закрывала бегущая строка, однако, когда она пропала, выяснилось, что Рив сидит без штанов. При этом сверху журналист был одет в пиджак и рубашку.