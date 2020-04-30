Гогуадзе сравнил ситуацию с коронавирусом в России и США

Санкт-Петербург, 30 апреля. Соединенные Штаты Америки при всей мощи своей экономики ничего не могут сделать с распространяющимся на их территории коронавирусом, который с каждым днем отнимает все больше жизней. Об этом в четверг заявил петербургский муниципальный депутат Марат Гогуадзе, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Он обратил внимание на катастрофические показатели смертности в США. В то же время в России эпидемия даже близко не имеет таких масштабов, как за океаном — ни по числу заболевших, ни по уровню смертности.

«Америка может и сильна, но у нас нет грузовиков с загнивающими телами. Наша страна в сто раз более великая», — отметил Гогуадзе.

Напомним, что на сегодняшний день в США насчитывается более миллиона заразившихся коронавирусом — это самый большой показатель в мире. На втором месте идет Испания, где коронавирусная инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

В России же зафиксировано 106,4 тыс. случаев заболевания, 1073 человека умерло. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, в РФ относительно низкий уровень смертности. Это объясняется комплексным подходом к лечению граждан. ВОЗ также согласилась с решением российских властей начать постепенное ослабление режима самоизоляции с 12 мая. Она пояснила, что следующие две недели будут для России ключевыми. Если за это время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин можно начать постепенно отменять.

