Путин одобрил идею спеть 9 мая песню «День Победы» с балкона

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин выразил готовность присоединиться к россиянам, которые выйдут 9 мая на балкон, чтобы спеть песню «День Победы». Таким образом, национальный лидер одобрил идею необычного формата празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне.

Ранее такую инициативу озвучил народный артист СССР Василий Лановой. Национальному лидеру предложили поучаствовать в акции представители движения «Волонтеры Победы».

Активисты отметили, что Владимир Путин традиционно принимает участие в шествии «Бессмертного полка», и попросили его поддержать акцию дистанционного празднования Дня Победы.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — дал обещание Путин.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2012 году в Томске, а уже в следующем стала всероссийской. Мероприятие направлено на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Каждый желающий может присоединиться к шествию с фотографией или именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этом году «Бессмертный полк» в связи с эпидемией коронавируса пройдет в онлайн-формате.