Гоген Солнцев прокомментировал слухи об отказе Малахова приглашать его в свое шоу

Москва, 30 апреля. Российский шоумен Гоген Солнцев прокомментировал слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов якобы отказывается приглашать его в свое ток-шоу.

Ранее скандальный участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Андрей Малахов больше не хочет приглашать в свое шоу Гогена Солнцева и его супругу Екатерину Терешкович. По его словам, телезрители устали от «парочки фриков», поэтому они больше не появятся в студии Андрея Малахова.

В свою очередь Гоген Солнцев заявил, что предпочитает не обращать внимание на подобные заявления, так как ему ежедневно приходиться сталкиваться с недостоверной информацией о своей персоне, передает Nation News.

«Если на это обращать внимание, то можно расстраиваться, обижаться и даже злиться по этому поводу. А так как у меня психика достаточно нестабильная, я предпочитаю лишний раз себя ни в чем не накручивать», — пояснил Солнцев.

Напомним, в 2018 году бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев женился на 64-летней Екатерине Терешкович. Благодаря необычному браку «звездная пара» регулярно упоминается в СМИ и принимает участие в различных ток-шоу. Кроме того, супруги постоянно устраивают скандалы, чтобы обеспечить себе рейтинг.