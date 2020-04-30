Собянин заявил, что Мишустин регулярно проходил тесты на коронавирус

Москва, 30 апреля. Заразившийся коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин регулярно проходил тесты и избегал лишних контактов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — сообщил Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что данный инцидент является напоминанием для всех о том, что опасность еще не миновала. Жителям страны еще рано расслабляться.

«Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим», — подытожил мэр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что у него обнаружена опасная коронавирусная инфекция во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить своих коллег.