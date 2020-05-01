Сирия, 1 мая. Курдские боевики полностью изолировали один из кварталов Хасаки из-за двух заболевших коронавирусом. Союзников Турции подозревают в содействии террористам ИГ1 на севере Алеппо. Совместное патрулирование РФ и Турции прошло в Идлибе и Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с террористами в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пыталась похитить полевого командира протурецких формирований на западе Алеппо;

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на штаб SDF**** в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; организовало взрыв на востоке Хомса.

Протурецкие силы: закрыли въезд в город Азаз в Алеппо; снесли ряд жилых домов в северной части Хасаки; подозреваются в убийстве женщины в Африне; обвинялись в содействии бегству террористов ИГ из тюрьмы в Аль-Бабе; остановили заминированный бензовоз на подъезде к Азазу.

Курдские вооруженные группировки: заявили о захвате террориста ИГ в Дейр-эз-Зоре; лишились одного из боевиков при взрыве на востоке Ракки; провели рейды в деревне Аль-Гариба в Дейр-эз-Зоре; изолировали один из кварталов города Хасака.

ВС Турции: уничтожили четырех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; вместе российскими военными осуществили мониторинг в районе города Ад-Дербасия в Хасаке.

Российская военная полиция: провела совместное с ВС Турции патрулирование на шоссе М-4 на востоке Идлиба; обследовала местность вокруг города Абу-Расин на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Накануне было объявлено о закрытии города Азаз, который находится под контролем протурецких бандформирований. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что въезд в населенный пункт в целях безопасности будет ограничен до конца мая. Во второй половине дня на подъезде к населенному пункту был остановлен бензовоз, начиненный взрывчаткой. Его водитель был арестован. Напомним, два дня назад после масштабного теракта был закрыт и Африн.

Поступала информация о вылазке неизвестных в окрестностях деревни Катма на северо-западе провинции. Жители поселения обнаружили на его окраине тело женщины с огнестрельными ранениями. В ее убийстве подозреваются члены бандгрупп, действующих в составе «Сирийской национальной армии».

На западе Алеппо обострились противоречия между союзниками Турции и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), террористы ХТШ организовали нападение на деревню Ас-Сахара с целью похищения полевого командира местного формирования. Однако боевики, контролирующие населенный пункт, оказали ХТШ сопротивление, в результате чего последние были вынуждены отступить.

Бежавшие из тюрьмы в Аль-Бабе террористы «Исламского государства» были замечены в Африне. Агентство новостей Afrin Post передавало, что несколько из них нашли пристанище в штабе группировки «Дивизия аль-Хамза», еще часть обосновалась в районе Раджу. Кроме того, один из джихадистов нашел работу в городе Африн. Все это свидетельствует о том, что бегство террористов произошло при содействии протурецких боевиков.

Провинция Хомс

Вечером появились сообщения о взрыве на востоке Хомса. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), сработало СВУ заложенное на пути следования военных Сирийской арабской армии (САА) и их союзников. В его установке обвинялись террористы подпольных групп «Исламского государства», базирующиеся в оккупированной США «55-километровой зоне» на юге провинции. По неподтвержденным данным, погибли четыре сирийских солдата.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора прогремел взрыв. Как передавал новостной портал Al Nour, неизвестные бросили гранату в здание штаб-квартиры формирования в населенном пункте Аль-Бусейра. Ни один из курдских боевиков не пострадал.

Позднее SDF заявили о проведении спецоперации, направленной на выявление подпольных групп ИГ, в ходе которой был арестован один из высокопоставленных членов формирования. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал, что задержанный террорист по имени Муин Таха Хамад отвечал за организацию подпольных вылазок в провинции.

Также поступали данные о рейдах SDF на северо-востоке региона. В частности, обыски состоялись в поселении Гариба.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки в Идлибе состоялось седьмое патрулирование участка трассы М-4 объединенными силами ВС Турции и военной полиции РФ. Прикрытие с воздуха союзным отрядам обеспечивали военные самолеты. Интернет-портал Step News Agency передавал, что во время обследования территории шоссе М-4 турецкие военные распространяли листовки с призывами освободить трассу от заграждений.

На юге провинции в минувшие сутки снова наблюдались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), ответным обстрелам правительственных подразделений подверглись военные объекты террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра и Аль-Фатир.

Во второй половине дня в провинцию прибыл турецкий военный конвой. Около 25 грузовиков с техникой пересекли границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин».

Провинция Ракка

Сообщалось о взрыве на востоке провинции. Новостной портал Step News Agency передавал, что сработало СВУ, установленное на обочине дороги на окраине населенного пункта Аль-Карама. В результате его детонации погиб один из курдских боевиков, еще один член «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадал. Также сообщалось о ранении радикала SDF при попытке обезвредить бомбу, обнаруженную на северо-западе региона.

Twitter-канал (jindiresnews1) публиковал неподтвержденную информацию об атаке на проасадовских бойцов на востоке Ракки. Сообщалось, что нападение неизвестных произошло поблизости от города Маадан, а в результате столкновений погибли двое ополченцев-шиитов. Тем не менее официального подтверждения эти данные так и не получили.

Провинция Хасака

Курдские боевики попытались предпринять новую вылазку в зоне операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Тем не менее, по данным турецкого Минобороны, солдатам ВС Турции удалось предупредить атаку. В результате четыре члена Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) были уничтожены.

Протурецкие боевики снесли несколько жилых домов в населенных пунктах Давудия и Анек эль-Хава к востоку от Рас аль-Айна, принудительно выселив оттуда местных жителей. По данным агентства новостей SANA News, союзники Турции стремятся расчистить местность за размещения дополнительных постов наблюдения на линии соприкосновения с курдскими боевиками.

Совестное патрулирование Турции и РФ прошло на северо-востоке Хасаки. Мониторинг осуществлялся недалеко от города Ад-Дербасия. Кроме того, сотрудники российской военной полиции самостоятельно обследовали местность вокруг Абу-Расина, подконтрольного курдским боевикам.

Информагентство SOHR передавало, что в городе Хасака был полностью изолирован квартал, в котором обнаружились двое заболевших коронавирусной инфекцией. За соблюдением карантина в районе наблюдают вооруженные группы курдской «милиции» «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.