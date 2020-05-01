Из-за COVID-19 украинцы массово начали страховать жизнь и имущество

Украинская Национальная комиссия в сфере регулирования финансовых услуг (НКРФУ) обнародовала данные, согласно которым с момента объявления в стране карантина в связи с пандемией коронавируса подавляющее большинство жителей стали «активно пользоваться» услугами страховых компаний. Только за последние полтора месяца соответствующие фирмы заключили с гражданами договоры на общую сумму в 100 миллионов гривен. Как утверждают независимые эксперты, если карантинные мероприятия на Украине будут продлены хотя бы еще на несколько недель, гарантировать выплаты по так называемым «страховым случаям» не сможет даже официальный Киев. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Сотрудники отделения одного из киевских страховых обществ были немало удивлены, когда к ним в офис пришли сразу десять человек, которые в буквальном смысле этого слова потребовали застраховать их на случай смерти от коронавируса. Изумление страховщиков было вызвано главным образом нарушением потенциальными клиентами всех действующих карантинных норм. Большинство соискателей были без медицинских масок и перчаток, а некоторые из них кашляли и чихали на своих же товарищей.

«Мы знаем, что в помещении можно находиться только двум людям, но у нас коллективная просьба: застрахуйте нас группой, поскольку мы даже в условиях карантина трудимся в одном цехе», — заявил руководитель необычной делегации.

Как оказалось впоследствии, все посетители упомянутого отделения являлись работниками хлебопекарни, руководство которой по непонятной причине не обеспечило их социальными гарантиями. Требования визитеров те же страховщики удовлетворили в порядке так называемой «карантинной очереди» — клиенты заполняли нужные документы поодиночке.

В не менее интересную историю попал страховой агент из небольшого городка в Винницкой области Олег Вольский. Специальную заявку на страхование жизни в разгар пандемии COVID-19 на его странице в Интернете оформили 150 местных жителей.

«Еще в январе [нынешнего года] я думал бросать профессию страхового агента, а теперь из-за всей этой болезни (речь опять-таки идет о коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН) смогу купить себе не только машину, но и квартиру в Виннице, — заявил Олег в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Если бы мне еще 150 клиентов [найти], я бы открыл свою контору».

Мечты Вольского в условиях современной Украины вполне могут стать реальностью.

«Украинцы близко к сердцу воспринимают распространяемую местными СМИ информацию о количестве жертв коронавируса, а посему пытаются обеспечить своим родным и близким достойное существование на случай «потери кормильца», — сказал ФАН юрист Юрий Коротких. — На этом фоне страховщики сегодня зарабатывают целые состояния: люди несут в их кассы деньги. Причем спектр страховых услуг в контексте коронавируса касается не только жизни и здоровья отдельно взятого соискателя».

Похоже, это действительно так. Недавно житель Черниговской области успешно застраховал от «последствий распространения вирусных микробов» собственный дом в селе, а некий киевлянин оценил в 50 тысяч гривен (примерно 170 тысяч рублей) ущерб, который может быть причинен салону его внедорожника «заболевшими пассажирами».

«Нет никаких сомнений, что в большинстве из приведенных примеров так называемый «страховой случай», когда компаниям действительно придется выплачивать клиентам деньги, не наступит, — отметила адвокат Надежда Овчаренко. — Но в юридической практике, как и в истории, нет сослагательного наклонения. Сейчас никто не знает, как долго на Украине продлится карантин и какая судьба уготована застрахованным людям и имуществу. Денежные активы местных страховых фирм не так уж и велики, а украинское государство, которое, согласно законодательству, должно поддержать застрахованных лиц, находится на грани экономического коллапса. Возможно, сотням тысяч украинцев, надеющимся на систему страхования, в контексте COVID-19 придется рассчитывать только на себя».

Тем временем сразу несколько страховых компаний на Украине обеспечили 1500 врачей бесплатными полисами. В случае летального исхода обладателя такого документа его семья получит по 10 тысяч гривен.