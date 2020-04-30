Террористы ПНС Ливии отказались от перемирия, инициированного армией Хафтара

Бенгази, 30 апреля. Глава управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа, бригадный генерал Халид Махджуб заявил, что отказ так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии от перемирия является решением боевиков. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем аккаунте в Twitter.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب لسكاي نيوز عربية: رفض حكومة الوفاق للهدنة هو قرار الميليشيات — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) April 30, 2020

В своем заявлении Халид Махджуб отметил, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, нападая на мирные поселения в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что боевики «Ополчения Мисураты», подконтрольные Файезу Сарраджу, насильно выселяют мирных жителей и поджигают их жилища.

Кроме того, ПНС продолжает провоцировать ЛНА на ответный огонь и предпринимать попытки наступления — в воскресенье боевики попытались захватить позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) сразу на нескольких участках фронта. В настоящее время самыми горячими точками в Ливии остаются направления Ар-Рабиш в Абу Салиме, Завият Ад-Дахмани в Триполи и окрестности в районе Аль-Хадба.