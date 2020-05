ФАН направил запросы в Хорватию, ООН и ЕС о выдаче дипломатического статуса боевику ПНС Ливии

Редакция Федерального агентства новостей направила официальные запросы о выдаче дипломатического мандата террористу нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в государственные структуры Хорватии (Агентство разведки и безопасности, МВД, Минобороны и МИД), Совет Безопасности ООН, в пресс-службу генсека Организации Антониу Гутерриша, а также в Совет Европейского союза.

Накануне, 29 апреля, ФАН опубликовал статью «ПНС Ливии выдает боевикам дипломатические мандаты для пропаганды радикального исламизма в Европе» со ссылкой на официальное заявление Ливийской национальной армии (ЛНА). В тексте сообщается, что премьер-министр ПНС Файез Саррадж отправил представлять интересы Ливии в Хорватии полевого командира коалиции «Силы защиты Триполи». Так, вчерашний боевик Аюб Бурас стал дипломатом, он уже приступил к работе в посольстве Ливии на территории Хорватии.

#GNA militia leader Ayoub Bouras started his new job as a diplomat in the Libyan embassy in #Croatia.

He opened a bank account and deposited $7,000 and his name is included in the list of the diplomats.

This is the #GNA international criminals with diplomatic passport.#Libya pic.twitter.com/SYyPr6drpz