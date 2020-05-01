ФАН направил запросы в Хорватию, ООН и ЕС о выдаче дипломатического статуса боевику ПНС Ливии

Редакция Федерального агентства новостей направила официальные запросы о выдаче дипломатического мандата террористу нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в государственные структуры Хорватии (Агентство разведки и безопасности, МВД, Минобороны и МИД), Совет Безопасности ООН, в пресс-службу генсека Организации Антониу Гутерриша, а также в Совет Европейского союза.

Накануне, 29 апреля, ФАН опубликовал статью «ПНС Ливии выдает боевикам дипломатические мандаты для пропаганды радикального исламизма в Европе» со ссылкой на официальное заявление Ливийской национальной армии (ЛНА). В тексте сообщается, что премьер-министр ПНС Файез Саррадж отправил представлять интересы Ливии в Хорватии полевого командира коалиции «Силы защиты Триполи». Так, вчерашний боевик Аюб Бурас стал дипломатом, он уже приступил к работе в посольстве Ливии на территории Хорватии.

#GNA militia leader Ayoub Bouras started his new job as a diplomat in the Libyan embassy in #Croatia.

He opened a bank account and deposited $7,000 and his name is included in the list of the diplomats.

This is the #GNA international criminals with diplomatic passport.#Libya pic.twitter.com/SYyPr6drpz — M.LNA (@LNA2019M) April 29, 2020

Редакция предоставляет открытый список вопросов, направленных в западные и европейские структуры, а также в госорганы Хорватии:

Допустимо ли, что дипломатический статус получают люди, участвовавшие в боевых столкновениях? Приемлемо ли, что такой человек представляет интересы своей страны на территории Хорватии? Не угрожает ли присутствие иностранного боевика в Хорватии национальной безопасности страны? Почему террорист свободно передвигается по европейским странам в целом и на территории Хорватии в частности? Не вызывает ли опасений, что присутствие бывшего полевого командира нелегитимного Правительства национального согласия Ливии с дипломатическим статусом в Европе дискредитирует не только Министерство иностранных дел Хорватии, но и разведку, Минобороны, МВД, Совет ЕС, а также Совбез ООН? Существует ли угроза распространения пропаганды радикального исламизма в балканских странах?

Напомним, что по прибытии в Европу Аюб Бурас открыл банковский счет и внес на депозит семь тысяч долларов. До получения дипломатического статуса он был полевым командиром в коалиции «Силы защиты Триполи». Это вооруженное объединение входит в состав «МВД» ПНС и включает в себя множество исламистских группировок, в рядах которых состоят военные преступники, убийцы, рэкетиры, джихадисты, а также члены ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ).

Известно, что еще неделю назад, 21 апреля, Бурас принимал участие в боевых действиях в Айн-Заре совместно с террористами ПНС. Также пользователь Twitter, представившийся независимым журналистом, сообщил о сотрудничестве Бураса с группировкой RADA, известной похищением российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россиян уже практически год незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига» без предъявления официальных обвинений. Руководит данным объектом военный преступник, террорист и главарь RADA Абд аль-Рауф Карра.

По данным источника, Бурас является одним из руководителей этой группировки. Он закупал снаряжение и военную технику для боевиков ПНС в обход оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Совместно с бандформированием «Силы Защиты Триполи» джихадист атаковал не только позиции Ливийской национальной армии, но и обстреливал жилые кварталы. Учитывая приведенные выше факты, присутствие ливийского полевого командира подвергает опасности жизни людей и грозит распространением пропаганды радикального исламизма в балканских странах. Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации. Редакция выражает надежду, что комментарий хорватского правительства, а также ООН и ЕС внесет ясность, как террорист нелегитимного «правительства» Сарраджа получил дипломатический статус и свободно приехал в Европу представлять интересы Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.