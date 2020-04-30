В Смольном оценили предложение ограничить использование труда мигрантов

Санкт-Петербург, 30 апреля. Введение ограничений в отношении гастарбайтеров может негативно отразиться на экономике Петербурга. Об этом в четверг заявил сотрудник администрации Северной столицы Николай Рогачев, который курирует вопросы трудовой миграции.

«Я бы призвал балансировать такие решения. Обнуление какого-то источника рабочей силы может привести не к лучшим последствиям. Например, к дефициту рабочих рук по низкооплачиваемым позициям. Можно вспомнить о квотировании на региональных рынках труда», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Рогачев отметил, что в настоящий момент ситуация на рынке труда в Петербурге сложилась довольно сложная. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 31 тыс. безработных, хотя еще месяц назад их было 15 тыс. — и это только официальные данные.

Сотрудник городской администрации также отметил, что граждане, лишившиеся работы после 1 марта, могут получать повышенные пособия и претендовать на кредитные каникулы. Им в первую очередь следует приобрести статус безработного. Оформить его можно в онлайн-режиме.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.