Прокуратура внесла главе Хакасии представление из-за невыдачи доплат медикам

Москва, 30 апреля. Прокурор Хакасии внес представление главе республики, члену партии КПРФ Валентину Коновалову из-за невыплат стимулирующих вознаграждений медикам, работающим с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

В ведомстве напомнили, что медикам, работающим с пациентами, у которых диагностирован коронавирус, «предусмотрены стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ». При этом в местных СМИ появилась информация, что медицинские работники выплат не получали. По данному факту региональная прокуратура провела проверку.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам», — говорится в сообщении ведомства.

Для устранения нарушений прокурор внес представление главе республике. Теперь выплаты медработникам будут проходить под контролем прокуратуры.

Отметим, ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выразил мнение, что в составе действующего «идеологического» актива КПРФ нет людей, способных управлять регионами. Это заявление было сделано на фоне появившейся информации о возможной отставке двух губернаторов, избранных от коммунистов: главы Орловской области Андрея Клычкова и главы Хакасии Коновалова.

Парламентарий добавил, что КПРФ представляется ему в виде динозавра: большого, могучего, но уже много лет как мертвого. По его словам, либо партия «все-таки пересилит себя и станет партией эффективных управленцев, либо ее уже в скором времени ждут разложение и могильные черви».