В ЦФО увеличат число патрулей Росгвардии на майские праздники

Москва, 30 апреля. Число патрулей Росгвардии в Центральном федеральном округе увеличат на майские праздники для профилактической работы с населением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении подчеркивается, что под пристальное внимание росгвардейцев попадет столичный регион. Кроме того, будет увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу совместно с представителями МВД.

Отмечается, что чаще всего правоохранителей можно будет встретить в лесопарковых зонах, где наиболее вероятны случаи нарушения введенных ограничительных мер. Росгвардейцы будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции, а также проверять спецпропуска.

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 мая введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.