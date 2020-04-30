WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Москва, 30 апреля. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.

Отмечается, что выявлены манипуляции с пробами у 145 атлетов.

WADA направила данные разбирательства в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус назвал странной историю с подделкой документов по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Фальшивыми оказались подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, которые рассматривались в качестве доказательства вины спортсменок, передает телеканал «360».