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Африка

Боевики из Мисураты выселяют жителей города из домов

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Боевики из Мисураты выселяют жителей города из домов

Мисурата, 30 апреля. Боевики из «Ополчения Мисураты», подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, насильно выселяют мирных жителей. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователи Facebook, проживающие в окрестностях Мисураты, пишут, что террористы Файеза Сарраджа вынуждают жителей района Аль-Джаябиль, расположенного между Тархуной и Кастельверде покидать свои дома и поджигают их.

Кроме того, в настоящее время именно Мисурата является основным «пунктом приема» боевиков из сирийского Идлиба, переправляемых на территорию Ливии через Турцию, несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19. Следовательно, Мисурата и Триполи являются очагами распространения коронавируса, в связи с чем соседствующие города прекратили транспортное сообщение.

Вместе с этим ПНС Ливии продолжает обстрелы мирного населения с применением тяжелого вооружения — в воскресенье боевики предприняли попытки наступления на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) сразу на нескольких участках фронта. После потери боевиками стратегически важного города Сирт на востоке Ливии и голословных заявлений правительства Файеза Сарраджа о защите мирных жителей бандформирования Триполи совершили ряд авиаударов по позициям ЛНА в районе Джариф в Сирте.

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