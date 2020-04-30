ПНС Ливии официально отказалось придерживаться перемирия в месяц Рамадан

Триполи, 30 апреля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально отказалось соблюдать перемирие в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом сообщается в сегодняшнем пресс-релизе департамента информации триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что в данном пресс-релизе ПНС попыталось убедить международное сообщество в своей якобы приверженности мирному политическому урегулированию внутриливийского кризиса и прекращению кровопролития в североафриканской стране. Кроме того, была упомянута резолюция 2510 Совбеза ООН, закрепляющая итоги прошедшей в январе этого года берлинской конференции по Ливии, которой, по заверению «чиновников» в Триполи, они будто бы придерживаются.

Примечательно, что главари незаконных вооруженных формирований попытались обвинить силы фельдмаршала Халифы Хафтара в «нарушениях» резолюции международной организации после ее принятия. В ПНС заявили, что сначала якобы приняли гуманитарное перемирие, предложенное различными организациями, в том числе ООН. При этом незаконное «правительство» Сарраджа попыталось посредством данного сообщения в Facebook показать видимость озабоченности ситуацией в стране в связи с распространением нового коронавируса (COVID-19).

Напомним, накануне официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари заявил о введении одностороннего режима прекращения боевых действий в Ливии на период священного мусульманского месяца Рамадан. Кроме того, ЛНА продолжала соблюдать гуманитарное перемирие, принятое ранее в связи с опасностью эпидемии COVID-19, лишь изредка пресекая провокации со стороны протурецких группировок и сирийских террористов-наемников ПНС.

Также в интервью Федеральному агентству новостей в минувшую субботу военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец выразил сомнение в способности ПНС Ливии придерживаться перемирия в месяц Рамадан. Он заявил, что, скорее всего, боевики, захватившие Триполи, проигнорируют призыв ООН. Прогноз эксперта подтвердил в тот же день главарь резервных сил триполитанского режима Насер Аммар, назвав предложенную дипломатическими представителями ЕС инициативу по прекращению кровопролития «предательством крови мучеников».