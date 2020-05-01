Арабский международный форум осудил санкционные меры в отношении Сирии. Российский сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что солидарность союзников САР является проявлением большой поддержки, оказываемой руководству страны.

Участники форума, состоявшегося в минувшую пятницу в режиме онлайн выступили против санкций, а также поддержали укрепление дружбы народов, передает SANA. Также стороны отметили, что Организация Объединенных Наций сыграла немалую роль в принятии антисирийских ограничительных мер.

Участники форума приняли заявление с призывом отменить все несправедливые решения, принятые против сирийского государства, а обратились к торгово-промышленным и сельскохозяйственным палатам арабских стран, прося снять с Сирии экономическую блокаду.

В заявлении подчеркивается необходимость того, чтобы западные политики, стоящие за санкциями в отношении САР, понесли соответствующее наказание. В частности, стороны призвали к бойкоту всех товаров и услуг из Америки.

Несмотря на постоянные ограничения со стороны Запада, президент САР Башар Асад продолжает оживлять страну, пережившую войну. Практически ежедневно в Сирии после войны открываются важнейшие объекты инфраструктуры. При этом, соратники Дамаска продолжают оказывать Асаду поддержку.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что навязываемая Соединенными Штататами однополярность начинает рушиться на фоне поддержки других стран, которую они оказывают Сирии.