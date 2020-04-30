Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за работу и пожелал ему скорейшего выздоровления. Ранее стало известно о заражении главы Кабмина РФ коронавирусом.

Национальный лидер выразил надежду, что Мишустин сохранит хорошую форму и продолжит помогать в формировании мер по борьбе с эпидемией.

«Когда окажетесь в больнице — позвоните обязательно. Жду вашего звонка», — сказал Путин главе правительства.

Ранее Мишустин известил президента о том, что заболел пневмонией нового типа, передает Федеральное агентство новостей.